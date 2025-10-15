高知大学医学部が進める研究の取り組みを知ってもらおうと、高知県高知市で市民公開講座が開かれました。高知市で開かれた市民公開講座は高知大学医学部が取り組む研究内容を広く知ってもらおうと、2024年に続き2回目の開催で約200人が来場しました。高知大では40年以上前から高知信用金庫の支援を受けて医療の研究を進めていて、2023年からは若手研究者を支援する高知信用金庫医学研究賞を設立しています。14日は2025年の受賞者4