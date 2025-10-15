NHK・Eテレ『おかあさんといっしょ』第11代体操のお兄さんを務めていた“よしお兄さん”こと小林よしひさ（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。「先日、久しぶりに尊敬する先輩、しょうこお姉さんとお食事に行かせていただきました」と報告し、同番組で第19代うたのおねえさんを務めたはいだしょうこ（46）との2ショットを披露した。【写真】「素敵ですね」「羨ましい〜」2ショットを披露した小林よしひさ＆はいだしょうこ