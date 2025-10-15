10月14日の鉄道の日にあわせて、高知県のJR高知駅では地元の幼稚園児が一日駅長に任命され歌や演奏を披露しました。1872年10月14日に新橋と横浜の間に日本で最初の鉄道が開通したことから、10月14日を「鉄道の日」と定めています。14日、JR高知駅では高知市の桜井幼稚園の園児2人が一日駅長に任命されました。その後、年長組の29人が駅の構内で「線路は続くよどこまでも」など鉄道にちなんだ歌や演奏を披露しました。また、園児た