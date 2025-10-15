（航空･旅行アナリスト 鳥海高太朗氏）ここからは｢every.Life」私、鳥海がお伝えします。今回は、静岡駅の駅ナカグルメを調査してきました。静岡駅は通勤や通学はもちろん、観光やビジネスでも、多くの方が利用するとあってレベルが高い店が多く集まっているんです。私も、この番組に出演するたびに、いろいろと見て回っていますが、なかでも今回はスイーツにしぼって、おすすめの店に行ってきました。どうぞ。（鳥海氏リポ&