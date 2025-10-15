１５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４６９．２５ポイント（１．８１％）高の２５９１０．６０ポイントと８日ぶりに反発し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１７１．７５ポイント（１．８９％）高の９２５０．９１ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は３１５８億１３２０万香港ドル（約６兆１３９４億円）にやや縮小している（１４日は３９８９億１０４０万香港