林官房長官は１５日の記者会見で、ロシアから北方領土周辺海域でロシア船籍を除く船舶の「無害通航権」を停止するとの通告を受けたことを明らかにした。１３〜２０日を停止期間としており、日本政府は外交ルートを通じて抗議した。ロシアは色丹島周辺海域で１０日から１１月１日までの間、射撃訓練を行うことも通告した。林氏は「北方４島に関する我が国の立場に反するもので、受け入れられない」と述べた。国連海洋法条約は