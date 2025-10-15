「次の首相」は誰になるのか。15日は与党と野党のトップ会談が立て続けに行われる異例の展開となっています。会談では何が話されたのか？一気にお伝えします。午後2時から行われた自民党・高市総裁と立憲民主党・野田代表の党首会談です。20分ほどの会談で高市総裁は、首相指名選挙で首相に選出されることを目指すと伝えた上で、来週21日に召集される臨時国会での物価高対策などへの協力を求めました。野田代表は、首相指名選挙で