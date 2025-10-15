埼玉県鶴ケ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、県警は15日、市内で身柄を確保していた元施設職員の男（22）を、被害者1人に対する殺人容疑で逮捕した。「刃物で刺して殺したことは間違いない」と容疑を認めている。