中国政府はこのほど、「スマートコネクテッド新エネルギー自動車のリコール、製造一貫性の監督管理および宣伝規範を強化する通知（意見募集稿）」を発表した。この募集稿では、企業が消費者に対してスマートコネクテッド新エネルギー車の自動運転レベルやシステム能力などを説明する際、虚偽または誇張、誤解を招くような宣伝をしてはならないと明記された。自動的な車間追従、車線変更、駐車支援――運転の効率や快適性を高める先