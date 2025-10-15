環境への負荷が指摘されている衣料品の廃棄を減らそうと、香川大学で「衣料品交換会」が開かれています。 【写真を見る】香川大学幸町キャンパスで「衣料品交換会」衣類を持ち込むと好きな古着1着と交換衣料品の廃棄を減らす取り組み 交換会の会場には、約150着の古着が並びます。環境問題の解決に取り組む香川大学の学生団体「SteeeP（ステップ）」が、まだ着られる不要な服の再利用をと企画しました。衣類を持ち込むと、好