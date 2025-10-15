岡山県内の特産品などを集めたイベントが、岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。 【写真を見る】足守メロンのかす漬けや井原市美星町産の燻製たまごなどが集結「オールおかやま」商工会マルシェ【岡山】 関係者がテープカットで開会を祝いました。岡山県商工会連合会などが、地元企業に販路拡大の機会を提供しようと開いた「オールおかやま」商工会マルシェです。会場には、足守メロンのかす漬けや井原市