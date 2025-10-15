サンリオキャラクターズをモチーフにした「ふんばるず サンリオキャラクターズ」が、10月16日（木）から、全国のバラエティショップや書店で発売。ドリームズオンラインショップでは、10月10日（金）より先行予約を受け付けている。【写真】マイメロディ＆クロミも！かわいすぎる商品一覧■かわいく姿勢をサポート今回発売される「ふんばるず サンリオキャラクターズ」は、机とおなかの間に挟むことで、猫背をサポートしてく