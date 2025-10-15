14日に行われたサッカーの国際親善試合（東京・味の素スタジアム）で、日本代表が強豪ブラジルに3―2で逆転勝利を収めた。「エクスコムグローバル」の西村誠司社長は、15日にTikTokを更新、祝福のメッセージを送った。 前半終了時0―2からの大逆転勝利に、西村氏は「もうね、本当にみなさん、どうでしょう。ビックリしました」と興奮冷めやらぬ様子。「2点ビハインドから後半3点返して、あのブラジルに14度目の挑戦