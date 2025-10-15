北海道釧路市北斗で一時中断されているメガソーラー建設などを巡り、大阪の事業者と市が今後について協議しています。１０月１５日午後２時ごろ、釧路市役所を訪れたのは、釧路市北斗でメガソーラー建設を進める大阪の事業者・日本エコロジーの松井政憲社長です。（日本エコロジー松井政憲社長）「誤解や対立を生まず、建設的な対話を通じて、現行法の枠組みの中での最適な着地点を見出した