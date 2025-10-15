北海道内有数の花の産地である石狩の当別町で、道内では初めての、ＡＩが花を選別し出荷する取り組みが始まりました。ヘッドギアをつけてひまわりの画像を見るのは地元農協の職員です。出荷できるものかどうかを瞬時に判断し、その脳波をデータとして蓄積してＡＩに学習させます。当別町は道内有数の花の生産地で、これまで農協のスタッフが花を選別し全国に出荷していました。その経験をもとに、生産性の向上を目的として、