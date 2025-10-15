ＪＲ西日本の倉坂昇治社長が１５日午後に会見、おととい閉幕した万博に絡み、駅利用者の数を発表しました。会場に直行するシャトルバスが発着するＪＲ桜島駅の利用者は、４月１３日からおとといまでの１８４日間で１日平均１．３万人で前年の２倍に増えたということです。山陽新幹線や在来線の利用者数も前年と比べて１．１倍増加したということです。またＪＲ西日本は、万博閉幕後も関西を中心とした盛り上がりを継続する