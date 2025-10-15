敵対するグループのメンバーを襲うために金属バットなどの凶器を準備したとして逮捕された薬物密売グループのメンバーらが、その凶器を使って無関係の男性に暴行を加え大ケガをさせたとして、再逮捕されました。警視庁によりますと、薬物密売グループのメンバー・小林剣心容疑者ら6人は、ことし4月、東京・調布市で20代の男性に「通報してんじゃねえよ」などと因縁をつけ、スマホを奪ったうえ、顔面を金属バットで殴るなどの暴行を