◇プロ野球セ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 阪神-DeNA(15日、甲子園球場)阪神がCSファイナルステージ第1戦のスタメンを発表しました。3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手、5番・大山悠輔選手と上位打線はレギュラーシーズンと変わらず、6番・レフトに中川勇斗選手、スタメンマスクは坂本誠志郎選手が7番で出場、ショートには熊谷敬宥選手が8番で入りました。