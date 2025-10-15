◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間15日、アメリカンファミリー・フィールド)山本由伸投手がメジャー2年目で日本人投手初のポストシーズンで初完投を披露しました。「8年ぶりというのはついさっきまで知らなかったんですけど、とにかく1イニングずつ集中してテンポよく投げられたのでなんとか最後まで試合を締めくくれて良かったです」と山本投手は喜びを語ります。8回を終えていたところで