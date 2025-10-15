埼玉県鶴ヶ島市の老人介護施設で入所者の高齢女性2人が死亡した事件で、警察は身柄を確保していた元施設職員の男を殺人の疑いで緊急逮捕しました。殺人の疑いで緊急逮捕されたのは、元施設職員で無職の木村斗哉（きむらとうや）容疑者22歳です。警察によりますと、木村容疑者は15日未明、埼玉県鶴ヶ島市の老人介護施設で、入所者の小林登志子さんを刃物のようなもので切りつけるなどして殺害した疑いがもたれています。この介護施