ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのリサ（２８）が、韓国映画「犯罪都市」シリーズで知られ、日本でも人気の俳優マ・ドンソク（５４）とタッグを組み、Ｎｅｔｆｌｉｘの新作アクション映画「エクストラクション：タイゴ」で２度目の俳優業に挑むことが判明したと１５日、現地メディアのｉｚｅなどが報じた。同作は、俳優のクリス・ヘムズワース（４２）主演のグローバルヒット作「エクストラクション」のスピンオフで、新たな主人公と物語を