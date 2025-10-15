才木浩人投手（26）があす16日のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第2戦のDeNA戦に先発する。この日は甲子園でキャッチボールなどで最終調整。右腕は「とりあえず勝つことなので、ゼロでいくことが大事かなと思います。今日、明日、明後日の3つで決められるように、いい流れでいけるようにいきたい」と言葉に力を込めた。CSファーストSは自主的にチェック。相手はDeNAに決まったが「どっちが上がってきて