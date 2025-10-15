友好姉妹校締結の調印を終え、記念写真に納まる日中の校長ら＝15日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】中国北京市の日本大使館の大使公邸で15日、日中の中学・高校など計11校がそれぞれ友好姉妹校の提携を締結した。教育分野で人的往来を増やす目的がある。調印式に出席した金杉憲治駐中国大使は「姉妹校交流が日中の未来を担う人材育成の場として長期にわたって推進されることを願う」と述べた。日中の教育交流を手がける