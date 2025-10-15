「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神はＣＳファイナルＳの初戦を戦う。先に４勝した方が日本シリーズに進むことができ、レギュラーシーズン１位の阪神には１勝のアドバンテージが与えられる。中川が「６番・左翼」でＣＳにプロ初出場する。「８番・遊撃」には熊谷が入った。村上はともに最多勝を獲得したＤｅＮＡ・東との対決。「自分の方が勝ったっていうふうに思える