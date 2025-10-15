去年9月、氏名不詳者らと共謀し、知人女性を特殊詐欺の架け子に勧誘した疑いで33歳の男が逮捕されました。職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市江南区に住む飲食店従業員の男(33)です。男は氏名不詳者らと共謀の上、去年9月20日、新潟県内で知人の40代女性に対し、SNSを利用して「カンボジアへ行かないか」「電話を架けるだけ」「知り合いが何人も行ってる」「捕まる可能性は低い」などと特殊詐欺の架け子として女性を勧