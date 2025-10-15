大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、10月15日の放送にTBSラジオ『JUNK』統括プロデューサー、宮嵜守史が出演した。今回はTBSラジオに許可をとっての出演で、発売中の著書『ラジオはパーソナリティ次第』に関して語った。 大竹まこと「（宮嵜さんは）ラジオから数々のパーソナリティを生み出していま