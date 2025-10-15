広島の新井貴浩監督が、１６日から「みやざきフェニックス・リーグ」を視察する。昨年は悪天候で見送ったため、今回が初視察となる。マツダでの秋季練習後に宮崎に向かった指揮官は「映像では見ているが、実際に自分の目で見ないと表情や姿勢は分からない」と、１９日までの４試合をチェックする予定だ。フェニックスには、今オフから捕手に再挑戦する二俣、先発挑戦中のドラフト３位・岡本や７月末に支配下昇格の２１歳左腕・