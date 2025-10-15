「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦」の予告先発が発表された。ＤｅＮＡはドラフト１位・竹田祐投手が先発し、阪神・才木浩人投手と投げ合う。１年目の今季は６試合で４勝１敗、防御率１・６９。阪神戦は９月２０日に甲子園で先発して、７回３安打１失点で、４勝目をマークしているが「この前、対戦したときは、阪神は優勝が決まった状態だったので。あしたはガチガチにやってくると思う