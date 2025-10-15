トラックから降ろそうとした際に逃げた牛が、その後自ら畜産場に戻りました。 【写真を見る】トラックから逃げたメスの牛…約2時間半後に自ら戻る ｢急に走り出しロープ手放した｣ 繁殖用で体重約500キロ 岐阜･高山市の畜産場 牛が逃げ出したのは岐阜県高山市上野町の畜産場で、10月14日午後6時ごろ「飼っている牛が逃げた」と畜産農家の男性から警察に通報がありました。 逃げた牛は5歳の繁殖用のメスで体重約500キロ。男