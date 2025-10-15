四万十川中流域のブランド栗「しまんと地栗」のスイーツ専門店が10月15日に大阪のデパートにオープンし、多くの買い物客で賑わいました。15日、大阪の阪神梅田本店にオープンしたのは、高知県四万十市の魅力を発信する栗スイーツの専門店「四万十ドラマ」です。四万十川流域の資源を生かした商品を開発・販売する株式会社四万十ドラマが初めて大阪に進出したもので、地下1階の食品フロアにできた売