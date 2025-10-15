◇木下グループ・ジャパンオープンテニス女子第3日シングルス2回戦大坂なおみ2―1スーザン・ラメンス（2025年10月15日大阪・モリタテニスセンターうつぼ）16日が28歳の誕生日となる大坂なおみ（フリー＝第1シード）が昨年大会の覇者、スーザン・ラメンス（26＝オランダ）を7―6、3―6、6―2で下し、この大会初めての8強入りを果たした。大坂は第3セット、5―0でリードしていた第6ゲーム途中で左太腿を痛めて治療のため