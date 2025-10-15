ニューストップ > 国内ニュース > 路上で面識のない20代女性にわいせつか、埼玉県警の巡査を逮捕 警察の不祥事 わいせつ・性犯罪 埼玉県 時事ニュース 共同通信 路上で面識のない20代女性にわいせつか、埼玉県警の巡査を逮捕 2025年10月15日 17時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県警の23歳の巡査が15日、不同意わいせつ容疑で逮捕された 日高市の路上で、面識のない20代女性にわいせつな行為をした疑い 「好みだったので声をかけた。（わいせつ行為は）記憶にない」としている 記事を読む おすすめ記事 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分 「ブスで客がつかないから風俗で働くか立ちんぼするか選べ」ガールズバー店長の男ら2人が“管理売春”か GPSで行動監視し「無断休憩」確認すると暴行も 東京・池袋 警視庁 2025年10月15日 17時24分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「下がれよ、安月給」「殺すぞ！」撮り鉄が駅員に罵声 近鉄は後日警察に相談「今後は躊躇せず通報」 2025年10月15日 18時29分