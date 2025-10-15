路上で面識のない20代女性にわいせつか、埼玉県警の巡査を逮捕共同通信

路上で面識のない20代女性にわいせつか、埼玉県警の巡査を逮捕

  • 埼玉県警の23歳の巡査が15日、不同意わいせつ容疑で逮捕された
  • 日高市の路上で、面識のない20代女性にわいせつな行為をした疑い
  • 「好みだったので声をかけた。（わいせつ行為は）記憶にない」としている
