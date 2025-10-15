記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝15日午後、大阪市北区JR西日本は15日、大阪・関西万博期間（4月13日〜10月13日）中、山陽新幹線の利用者が前年同期比10％増だったと明らかにした。倉坂昇治社長は記者会見で、インバウンド（訪日客）の増加もあり正確な把握は難しいとしつつ「かなりの効果がもたらされた」と強調した。会場直結の大阪メトロ中央線への乗換駅だった大阪環状線弁天町駅（大阪市港区）は1日平均約3万2千人が