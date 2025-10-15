16歳未満と知りながら、SNSで知り合った女子中学生に性的な画像を送るよう要求したとして、海上自衛隊の24歳の男が警察に逮捕されました。逮捕されたのは海上自衛隊横須賀基地に所属する海士長・横尾竜聖容疑者（24）です。横尾容疑者は去年9月、16歳未満と知りながら、SNSで知り合った女子中学生に対してメッセージで性的な部位を露出した姿の画像を送るよう要求した疑いがもたれています。警察によりますと、娘の部屋に複数の高