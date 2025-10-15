記者会見する気象庁の野村竜一長官＝15日午後、気象庁気象庁は15日、局地的な大雨をもたらす線状降水帯の「半日前予測」について、今年の的中率は、今月9日時点で約14％だと明らかにした。25％程度を想定して昨年から府県単位で発表する運用を始めたが、昨年（約10％）に続き下回る可能性が高い。発生事例のうち、予測を出した「捕捉率」は約71％と想定（50％程度）を超え、昨年（約38％）より上がった。野村竜一長官は15日の