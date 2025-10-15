俳優で歌手の田中彪（ひょうが、34）が15日、X（旧ツイッター）を更新。大腸にポリープが見つかり、12月に切除手術を受けることを報告した。田中は「今日の検査で12月に大腸のポリープ手術して取ることになりましたぁーん」と報告。「良性のものだけど今後悪性になって癌になるリスクもありますと言われたので切除しましょうでした」と医師の診断を記し、「手術は嫌ですが人間ドッグに行ってよかったです」と思いをつづった。田中