Netflix（ネットフリックス）で世界的人気となっているアニメ「K−POPガールズ！デーモン・ハンターズ」のマギー・カン監督が、実写版映画の提案を断ったことを明かした。カン監督はこのほど、英BBCとのインタビューで「アニメーションだけが見せられる魅力があると思う。それが作品のトーンになることも、コメディーになることもあるが『K−POPガールズ！デーモン・ハンターズ』の中の場面が実写化されることは簡単に想像できない