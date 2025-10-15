20年に解散した元お笑いコンビ、トラッシュスターのメンバーでピン芸人の中山マサキ（33）が15日、X（旧ツイッター）を更新。ステージ4の胃がんを公表して闘病中の元相方、マサ越前（伊藤政臣、35）への応援を呼びかけた。マサ越前は現在、抗がん剤治療を続けており、つかの間の休薬期間を経て15日から再び短期入院。「今回抗がん剤と辛さをなんとかごまかせたのは色んな仲間の支えでした。ここからまたあの抗がん剤が始まると思う