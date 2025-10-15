直木賞作家の今村翔吾氏が15日、水曜レギュラーを務めるABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）に出演。番組では自公決裂で混沌（こんとん）とする首相指名選挙の行方を占った。戦国武将をテーマにした作品も執筆する今村氏は首相指名選挙で、立憲民主党の野田佳彦代表が首相指名選挙の野党統一候補として自身にこだわらない考えを示したことに「ふっと思い出した」と語り、「同じことを言っていた戦国武将がいた」と話