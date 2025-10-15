インターライフホールディングスは１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想について従来の見通しから１億５０００万円増額して７億５０００万円（前期比６．４％増）に見直した。減益予想から一転、最終増益を計画する。期末配当予想は５円増額して１５円とした。年間配当は２５円（前期比５円増配）となる。