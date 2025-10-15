きょう（１５日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比８２５円高の４万７６７２円と大幅反発。上にも下にも予測不能のハイボラティリティ相場が続いている。前日の米国株市場でエヌビディア＜NVDA＞やインテル＜INTC＞がいずれも４％を超える下げを示し、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も下値を探る展開を余儀なくされた。東京市場でも半導体株への逆風と同時に、日経平均の上値の重い展開が想定されたのだ