何もわかっていなかったんだってこと中学を卒業した息子は、高校に進学しないと決めた理由を何も話してくれなくて…／15歳の息子が消えた日（1）中学のときに不登校になった息子は、15歳の春、卒業と同時に何も言わず家を出て行きました。財布とスマホだけ持って空港に向かって…。反抗期が始まったのは中１の頃。かつては学校が好きだった息子は、少しずつ口数が減っていき、学校へ行けない日が増えていきました。中２の秋を過