男性に対するストーカー行為をしたとして、５０代の女が逮捕されました。 【写真を見る】過去にも警察に相談が...家に手紙を貼り交際を迫る男性へのストーカー行為で50代の女を逮捕（山形・米沢署） 男性と女は知人関係で、過去にも男性から女との関係について、警察に相談があったということです。 ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、米沢市中田町の無職の女（５６）です。