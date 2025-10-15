ビックカメラグループは10月24日〜11月9日に、超人的シェアハウスストーリー「カリスマ」の描き起こし絵を使用した新規グッズを販売する、「カリスマグッズフェア in ビックカメラグループ」を、ビックカメラ池袋本店、有楽町店、名古屋駅西店、あべのキューズモール店、およびアニメガ×ソフマップ 仙台駅前店にて開催する。●カリスマが館内放送でビックカメラのテーマソングを歌う同フェアで販売される限定グッズは以下の8