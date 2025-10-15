アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [東証Ｇ] が10月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年2月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は1億3000万円の赤字(前年同期は8300万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-73.5％→-91.7％に急悪化した。 ※26年2月期(11ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していま