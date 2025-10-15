「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」は15日、インド・ブバネーシュワルで女子団体の決勝が行われる。日本は中国と対戦する。決勝まで順調に勝ち進んだ日本女子。前回大会に続く2連覇を狙う中、中国との大一番を迎える。 ■トップ5を揃えた中国の陣容 日本は、前回大会で優勝に導いた張本美和（木下グループ）、パリ五輪でエースを担った早田ひな（日本生命）、昨年飛躍を遂げた大藤沙月（ミキハウ