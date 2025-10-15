MAZZELが、10月29日より放送開始の日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマに新曲「Only You」が決定したことを発表した。『セラピーゲーム』は、シリーズ累計130万部突破したBLアワードシリーズ部門4年受賞の作品をドラマ化。エンディングテーマに起用された「Only You」は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、儚くも美しいメロディーが耳