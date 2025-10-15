龍宮城が、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』オープニングテーマに新曲「SUGAR」が決定したことを発表した。メンバーの冨田侑暉が主演に決定している日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』は、10月29日24時59分から放送スタートする話題のBLドラマ。エンディングテーマは、同じく主演を務めるNAOYAが所属するMAZZELの新曲「Only You」に決定している。合わせて、新曲「SUGAR」が使用されたドラマの予告編も公開された