郄石あかりがヒロイン・松野トキを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が第3週に突入した。借金苦を打開すべく、鳥取の士族の青年・山根銀二郎（寛一郎）と結婚したトキだったが、松野家に婿入りした銀二郎の不憫すぎる扱いに、視聴者のストレスが高まっている。「14日に放送された第12話では、トキの祖父・勘右衛門（小日向文世）が銀二郎におこなった “跡取り教育” が物議を醸しました。銀二郎に素振りの稽古をさせ