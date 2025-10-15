林芳正官房長官は15日の記者会見で、北方四島周辺の日本領海を含む海域で13〜20日にロシアが他国の軍艦・公船の無害通航を一時的に停止する航行警報を出したと明らかした。色丹島周辺で10日〜11月1日、射撃訓練が実施されるとの航行警報も出ており、日本政府は外交ルートでロシア側に抗議した。会見で林氏は「北方四島に関するわが国の立場に反するものであり、受け入れられない」と批判した。国際法上、船舶には領海の沿岸国